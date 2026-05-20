In un’intervista esclusiva, il presidente ha illustrato il Piano Casa, un progetto che prevede la realizzazione di 100 mila alloggi nel corso di dieci anni. Per finanziare questa iniziativa, sono stati stanziati circa 10 miliardi di euro da parte dello stato. La discussione si è concentrata sulle modalità di intervento e sul ruolo degli investimenti pubblici nel settore abitativo. La proposta mira a rispondere alle esigenze di alloggio e a promuovere lo sviluppo di nuove abitazioni nel paese.

Presidente Meloni, lei ha parlato della creazione di 100 mila alloggi nell’arco di 10 anni con un investimento pubblico di circa 10 miliardi di euro. A questi però vanno aggiunti gli investimenti dei privati. Qualcuno parla di ulteriori 20 miliardi. È corretto? Questo vorrebbe dire creare altri immobili a canone agevolato?. Guardi, rendere disponibili 100 mila alloggi in 10 anni è l’obiettivo minimo che ci prefiggiamo di raggiungere con il Piano Casa. Parliamo, infatti, di un traguardo che comprende già sia la quota che sarà garantita dall’intervento dello Stato e degli Enti locali, ovvero la riqualificazione delle 60 mila case popolari già costruite e che ora non sono assegnabili perché hanno bisogno di manutenzione, sia una quantificazione al ribasso del numero di case a prezzi calmierati che saranno realizzate dai privati. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Giorgia Meloni: «Vi spiego il Piano Casa» (intervista esclusiva)

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GIORGIA MELONI VS LA GIORNALISTA DEL DOMANI: PERCHÈ NON MI CHIEDE DI CASA MIA

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