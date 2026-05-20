Le preselezioni di ginnastica artistica si sono svolte a Cesenatico, con 18 atleti e atlete del Gruppo di Casola Valsenio che hanno conquistato il pass per le finali di Lignano. La gara ha visto la partecipazione di giovani provenienti da diverse zone, sfidandosi su vari esercizi e specialità. Tra i risultati più significativi, alcuni atleti si sono posizionati tra i primi classificati, qualificandosi direttamente alla fase finale. La competizione ha attirato un pubblico di appassionati e tecnici del settore.

I giovani atleti e atlete del Gruppo di ginnastica artistica di Casola Valsenio, che conta una cinquantina di praticanti dai 3 ai 17 anni tra casolani e palazzuolesi, hanno ottenuto uno straordinario risultato alle selezioni di Cesenatico: ben 17 femmine e un maschio si sono qualificati per le finali nazionali di ginnastica artistica per tutti gli attrezzi, in programma dall’8 al 18 giugno a Lignano Sabbiadoro. "È un risultato che ci riempie di soddisfazione e d’incoraggiamento, considerando che lo scorso anno le finaliste erano già il bel numero di 12 e quest’anno ben 18, dai 5 ai 17 anni", afferma Jessica Cavina, presidente del Gruppo e istruttrice insieme a Federica Samorì e Giada Montanari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ginnastica artistica Le preselezioni di Cesenatico. Casola piazza 18 atleti alle finali di Lignano

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