Giardini a lago di Como domenica la prima riapertura

Da quicomo.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica, i Giardini a lago di Como hanno riaperto, con una prima apertura parziale. Durante il pranzo, un gruppo di persone ha percorso una lunga passeggiata lungo i giardini, accompagnate dagli assessori Chiara Bodero Maccabeo e Maurizio Ciabattorni. L’evento è stato annunciato ufficialmente attraverso questa passeggiata, che ha segnato l’apertura di una sezione importante dei giardini. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle altre aree o alle future aperture.

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Un lunga passeggiata all'ora di pranzo, insieme agli assessori Chiara Bodero Maccabeo e Maurizio Ciabattorni, per annunciare la riapertura di una significativa porzione dei Giardini a lago di Como. Così, il sindaco Rapinese, ha definito anche una data, un invito alla cittadinanza per domenica 24. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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