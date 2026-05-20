Giardini a lago di Como domenica la prima riapertura
Domenica, i Giardini a lago di Como hanno riaperto, con una prima apertura parziale. Durante il pranzo, un gruppo di persone ha percorso una lunga passeggiata lungo i giardini, accompagnate dagli assessori Chiara Bodero Maccabeo e Maurizio Ciabattorni. L’evento è stato annunciato ufficialmente attraverso questa passeggiata, che ha segnato l’apertura di una sezione importante dei giardini. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato comunicato riguardo alle altre aree o alle future aperture.
Un lunga passeggiata all'ora di pranzo, insieme agli assessori Chiara Bodero Maccabeo e Maurizio Ciabattorni, per annunciare la riapertura di una significativa porzione dei Giardini a lago di Como. Così, il sindaco Rapinese, ha definito anche una data, un invito alla cittadinanza per domenica 24. 🔗 Leggi su Quicomo.it
14/12/25 la greenway del lago di Como
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