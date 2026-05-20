A Firenze sono state trovate nuove scritte con insulti contro il presidente della regione e un dirigente pubblico. Le scritte, con la scritta “Giani e Morello complici sionisti”, sono state ritrovate in diversi punti della città. La polizia ha avviato le indagini per identificare gli autori e verificare eventuali collegamenti con altre intimidazioni o messaggi simili. La questura ha già preso contatto con le autorità competenti e ha rafforzato i controlli nelle zone interessate.

FIRENZE – “Esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza a Marco Carrai, al presidente Eugenio Giani e al direttore generale del Meyer Paolo Morello per l’ennesima scritta delirante, firmata con falce e martello, e che chiede ancora una volta ai vertici dell’ospedale pediatrico e della Regione Toscana di cacciare Carrai dalla presidenza della Fondazione Meyer “. Lo afferma il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella. “Si tratta di gruppuscoli antagonisti fuori dal tempo e dalla storia – sottolinea Stella – che cercano visibilità per i loro deliri. Ci auguriamo che prima o poi gli autori di queste scritte vengano individuati e sanzionati adeguatamente per i messaggi di incitamento all’odio che continuano a diffondere in questa città”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Giani e Morello complici sionisti”, ancora scritte per chiedere di estromettere Carrai dal Meyer

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