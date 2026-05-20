Le indagini sulla presunta morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella si concentrano ora sulle tracce digitali trovate nei dispositivi sequestrati dalla polizia. Gli investigatori analizzano i dati e le attività online dei soggetti coinvolti per raccogliere elementi utili a chiarire la vicenda. In particolare, si approfondiscono le ricerche effettuate sui motori di ricerca e le comunicazioni digitali recenti. La ricerca online rappresenta una parte importante delle verifiche in corso nel procedimento.

Nel caso della presunta morte per avvelenamento da ricina di madre e figlia a Pietracatella, l’attenzione degli inquirenti si sposta ora sulle tracce digitali lasciate nei dispositivi sequestrati dalla polizia. Gli investigatori vogliono ricostruire nel dettaglio le attività online effettuate nei giorni precedenti alla tragedia, per capire chi cercasse informazioni sulla sostanza tossica trovata nell’organismo delle vittime. Smartphone, tablet, modem e computer saranno analizzati nei laboratori della Questura di Campobasso, dove verranno recuperati dati considerati cruciali per l’inchiesta. Nel frattempo resta centrale anche la posizione di alcune persone vicine alla famiglia, mentre nei prossimi giorni è previsto un nuovo confronto con Laura Di Vita, già ascoltata dagli investigatori nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Giallo di Pietracatella, l’ipotesi della ricerca online

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