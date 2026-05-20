Giacinto Callipo il futuro del tonno | qualità export e responsabilità sociale
Giacinto Callipo rappresenta una figura di rilievo nel settore del tonno, con una lunga storia legata all’azienda di famiglia. Negli ultimi tempi, si è concentrato sull’aumento delle esportazioni e sulla promozione di pratiche di responsabilità sociale. La sua gestione ha portato a una serie di iniziative volte a migliorare la qualità del prodotto e a rafforzare la presenza sui mercati internazionali. La sua attività si inserisce in un settore in cui tradizione e innovazione si confrontano quotidianamente.
C’è una linea sottile, ma decisiva, tra ereditare un’impresa e riuscire a farla evolvere. Giacinto Callipo, quinta generazione della famiglia calabrese di Pizzo che ha fatto del tonno di qualità un marchio riconoscibile in Italia e all’estero, sta esattamente su quella linea: da un lato la fedeltà alla tradizione, dall’altro la capacità di leggere il mercato con strumenti nuovi. La sua storia, raccontata davanti alle telecamere del vodcast “Money Vibez Stories” è quella di un passaggio generazionale che non si limita a conservare, ma prova a rilanciare, allargando il perimetro dell’azienda ben oltre le conserve ittiche. Callipo, laurea in... 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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