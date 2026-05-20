Ghedi ritrovato nel solaio l’uomo scomparso | è un gesto estremo

Dopo dieci giorni di assenza, un uomo scomparso è stato trovato nel solaio di una casa a Ghedi. La scoperta è avvenuta durante le operazioni di ricerca condotte dai soccorritori, che hanno individuato il suo rifugio tra le travi e gli spazi nascosti del solaio. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze che lo hanno portato a scegliere questa soluzione. La polizia sta indagando sulle ragioni del suo gesto e su come abbia evitato di essere scoperto fino a quel momento.

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? Domande chiave Cosa ha spinto l'uomo a nascondersi proprio nel solaio?. Come ha fatto a non essere individuato per dieci giorni?. Quali dettagli hanno confermato la pista del gesto estremo?. Chi ha scoperto il corpo durante le ricerche in casa?.? In Breve Ricerche iniziate lunedì 11 maggio dopo la denuncia dei due cugini.. Corpo rinvenuto nel sottotetto della casa dopo giorni di assenza.. Indagini dei Carabinieri di Ghedi puntano sul suicidio dell'uomo di 64 anni.. Scomparsa segnalata martedì mattina dai familiari al comando locale.. Il ritrovamento senza vita di un uomo di 64 anni nel solaio della sua abitazione a Ghedi ha interrotto questa mattina, mercoledì 20 maggio, le ricerche iniziate lunedì 11 maggio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ghedi, ritrovato nel solaio l’uomo scomparso: è un gesto estremo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Uomo trovato morto nel bosco: si è trattato di un gesto estremoUna mattinata segnata dal dolore sui sentieri del Monte Maddalena, il polmone verde che sovrasta la città. Uomo scomparso e ritrovato cadavere nel fiume Panaro, indagini in corsoSi sono concluse in tragedia, nelle prime ore di questa mattina, le operazioni di ricerca scattate durante la notte a seguito del mancato rientro a...