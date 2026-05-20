Ghana Kenya Zimbabwe | c’è un’Africa che rifiuta i soldi Usa per la sanità Ecco perché

In Ghana, Kenya e Zimbabwe, alcuni governi hanno deciso di rifiutare i finanziamenti provenienti dagli Stati Uniti destinati al settore sanitario. Questa scelta rappresenta un ostacolo alla strategia dell’amministrazione americana di rafforzare la propria presenza e influenza in Africa attraverso investimenti in sanità. La decisione di non accettare queste risorse si basa su motivazioni politiche e strategiche, senza coinvolgere aspetti tecnici o sanitari specifici. La situazione segna una fase di tensione tra gli interessi americani e le politiche locali di alcuni paesi africani.

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C’è un primo importante intoppo nella strategia di Donald Trump di tornare a essere protagonisti nella sanità africana. Il presidente Usa, come si sa, a partire dal mese di gennaio 2025 ha deciso per un altro approccio rispetto ai predecessori: niente più fondi Usaid, erogati anche e soprattutto a favore della sanità del continente africano, a favore invece di singoli accordi con singoli Paesi africani per specifici progetti. Secondo la Casa Bianca, in tal modo è possibile incidere maggiormente sui vari territori grazie anche a una maggiore trasparenza nella gestione delle somme. L’approccio trumpiano inoltre, rispecchia più fedelmente la visione politica del Tycoon, vista la maggior rilevanza data ai singoli governi africani rispetto alle organizzazioni internazionali e alle Ong. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Ghana, Kenya, Zimbabwe: c’è un’Africa che rifiuta i soldi Usa per la sanità. Ecco perché ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video I Walked From Zambia to Zimbabwe by Foot Without A passport as a Ghanaian Sullo stesso argomento La sfida del Kenya (e dell’Africa) sulla prevenzioneI numeri, di per sé, sono drammatici: così come riportato dalla giornalista Diana Njuguna, in Kenya ogni giorno muoiono tra le 9 e le 10 donne a... Leggi anche: Orbán fa campagna sul Druzhba e rifiuta le alternative. Ecco il giro di soldi con Mosca