GF VIP l’outfit finale di Ilary Blasi punta sul bon ton moderno | nero trasparenze e gioielli luminosi

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, Ilary Blasi ha indossato un abito nero caratterizzato da trasparenze e dettagli luminosi, completato da gioielli raffinati. Il suo outfit finale si distingue per uno stile minimal chic, che combina elementi di bon ton moderno con un tocco di femminilità. La conduttrice ha scelto un look sobrio ma elegante, senza eccessi, confermando la sua predilezione per un’eleganza semplice e curata nei dettagli.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

GF VIP, Ilary Blasi chiude in bellezza: il suo look da finale è minimal chic. Per l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, Ilary Blasi ha scelto un abito che unisce rigore e femminilità, confermando il suo gusto per un’eleganza senza eccessi. Sul palco è apparsa in un completo black bon ton: giacca lunga monopetto abbinata a una gonna in pizzo trasparente, impreziosita da una coda che aggiunge movimento all’insieme. A completare l’outfit, un collier di brillanti che ha dato luce al look senza appesantirlo. I capelli raccolti in uno chignon ordinato hanno richiamato l’impostazione classica dell’abito, mentre il make-up ha puntato su un effetto gloss naturale, appena accennato, per mantenere il focus sulla pulizia delle linee. 🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - GF VIP, l’outfit finale di Ilary Blasi punta sul bon ton moderno: nero, trasparenze e gioielli luminosi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ilary Blasi, outfit nude e chic al GF Vip il 24/03: brand e prezzoNella terza puntata del Grande Fratello Vip 2026, in onda il 24 marzo 2026, Ilary Blasi sceglie di indossare un outfit nude. Ilary Blasi abito nero 1° puntata GF Vip: brand e prezzo (accessibile)Per la prima puntata del Grande Fratello Vip 2026, in onda nel prime time del 17 marzo 2026, Ilary Blasi indossa un abito lungo nero. Ilary Blasi apre al top la finale del Grande Fratello VIP con la sigla, poi viene interrotta: Perché?Il Grande Fratello VIP torna a emozionare con la finale e una sigla praticamente perfetta: tutto merito di Ilary Blasi ... dilei.it Sofisticata bellezza per Ilary Blasi, al GF VIP trionfa il look con sovrapposizioni di colori matericiIlary Blasi esaltata dalla raffinatezza dei contrasti materici nella semifinale del GF VIP. La conduttrice appare più luminosa del solito grazie alla fusione tra la nuance ruggine e le tonalità del ma ... 361magazine.com