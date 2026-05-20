Gf Vip Antonella Elia ritrova Pietro Delle Piane | la sorpresa e la promessa fuori dalla Casa

Durante la finale del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha incontrato Pietro Delle Piane, suo ex fidanzato. Dopo l'incontro, Antonella ha fatto una promessa dicendo che lo avrebbe chiamato il giorno successivo per parlare. La scena si è svolta nel corso della trasmissione, lasciando i presenti con questa comunicazione tra i due. La conversazione tra i due è stata breve e si è conclusa con questa promessa di contatto futuro.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui