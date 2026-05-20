Gf Vip Antonella Elia ritrova Pietro Delle Piane | la sorpresa e la promessa fuori dalla Casa
Durante la finale del Grande Fratello Vip, Antonella Elia ha incontrato Pietro Delle Piane, suo ex fidanzato. Dopo l'incontro, Antonella ha fatto una promessa dicendo che lo avrebbe chiamato il giorno successivo per parlare. La scena si è svolta nel corso della trasmissione, lasciando i presenti con questa comunicazione tra i due. La conversazione tra i due è stata breve e si è conclusa con questa promessa di contatto futuro.
(Adnkronos) – "Domani ti chiamo e parliamo". È questa la promessa di Antonella Elia fatta a Pietro Delle Piane, suo ex fidanzato, stasera nel corso della finale del Grande Fratello Vip. L'ultimo incontro tra i due risale a due mesi fa, quando lui era entrato nella Casa per avere un chiarimento diretto con la vip. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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