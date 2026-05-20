Ieri sera durante la finale del Grande Fratello Vip Pietro Delle Piane è tornato nella casa per avere un confronto con Antonella Elia che rispetto al primo è stato decisamente più tranquillo. Recentemente l'ex gieffina ha ammesso di pensare molto all'ex compagno del quale ha detto che farà sempre parte di lei. È chiaro che l'uomo occupa ancora un posto speciale nel cuore di Antonella Elia, entrambi provano ancora dei sentimenti e potrebbero riprovarci dopo il Grande Fratello Vip. Mentre parlava con l'ex compagno la showgirl ha ammesso di aver dato dei baci nella casa più spiata dagli italiani perché sapeva che ci sarebbe rimasto male. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - GF Vip, Antonella Elia ha ferito Pietro di proposito: “Sei uno str**zo e io mi vendico”

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