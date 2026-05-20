GF Vip addio all’isolamento | abbracci e lacrime per i finalisti

Nella puntata del GF Vip, i finalisti hanno lasciato l’isolamento e sono stati protagonisti di momenti emotivi, tra abbracci e lacrime. Durante l’evento, un concorrente ha interrotto una sfida musicale di Raul per abbracciare un altro partecipante. Nel frattempo, Renato Biancardi si è mostrato visibilmente sorpreso nel vedere una piccola concorrente entrare dalla porta. Questi episodi hanno caratterizzato la conclusione di questa fase del reality, con momenti di forte coinvolgimento tra i presenti.

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? Domande chiave Chi ha interrotto la sfida musicale di Raul per un abbraccio?. Come ha reagito Renato Biancardi vedendo la piccola Roberta alla porta?. Perché l'incontro tra le sorelle Mussolini ha scosso la produzione?. Quanto influenzeranno questi incontri privati il voto finale del pubblico?.? In Breve Renato Biancardi incontra la figlia Roberta dopo l'eliminazione causata dal voto per Raimondo Todaro.. Elisabetta Mussolini raggiunge la sorella Alessandra in giardino per un incontro privato in studio.. Raul Dumitras si riunisce con la madre, il padre e il fratello Davide in giardino.. Adriana Volpe riceve la visita della figlia Giselle con lo sketch di Antonella Elia. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - GF Vip, addio all’isolamento: abbracci e lacrime per i finalisti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Lacrime al Gf Vip, le sorprese ai sei finalisti: dalla sorella di Mussolini alla figlia di Volpe Leggi anche: GF Vip, Nicolò Brigante confessa tutto dopo l’addio e le lacrime Il modo in cui vogliono smerdare fino alla fine Lucia e pure raul Ps La storia di renacesso e Lucia durerà esattamente 2 giorni, il tempo di due copertine di gossip e addio #gfvip #grandefratellovip x.com Raimondo Todaro, finalista al Gf Vip: la figlia, la carriera, la malattia all'intestino, Francesca Manzini, la nuova fidanzata e la fine con Francesca ToccaRaimondo Todaro è il sesto finalista del Grande Fratello Vip. Con il 66,05% dei voti ha vinto l'ultimo ballottaggio con Renato Biancardi che ha lasciato la Casa dopo avere baciato ... ilmessaggero.it Ilary Blasi al GF Vip con il look laminato: chi ha firmato il completo oro della puntata 16Ieri sera è andata in onda la sedicesima puntata del Grande Fratello Vip, il reality di Canale 5 che è tornato con una inedita edizione dopo l'addio di Alfonso Signorini. A prendere il suo posto è sta ... fanpage.it