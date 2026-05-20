GF Vip 2026 | come votare per il vincitore nella finale di stasera

Stasera si svolge la finale del GF Vip 2026 e i telespettatori possono esprimere il loro voto attraverso diverse modalità. È possibile votare tramite Smart TV senza dover cambiare dispositivo, seguendo le istruzioni fornite sulla piattaforma di televoto. Per inviare il voto tramite SMS, bisogna digitare un numero specifico, che viene comunicato ufficialmente e indicato durante la trasmissione. Le modalità di voto sono state rese note dalla produzione e sono accessibili a tutti gli utenti che desiderano partecipare.

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