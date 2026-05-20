GF Vip 2026 | come votare per il vincitore nella finale di stasera
Stasera si svolge la finale del GF Vip 2026 e i telespettatori possono esprimere il loro voto attraverso diverse modalità. È possibile votare tramite Smart TV senza dover cambiare dispositivo, seguendo le istruzioni fornite sulla piattaforma di televoto. Per inviare il voto tramite SMS, bisogna digitare un numero specifico, che viene comunicato ufficialmente e indicato durante la trasmissione. Le modalità di voto sono state rese note dalla produzione e sono accessibili a tutti gli utenti che desiderano partecipare.
? Punti chiave Come si vota tramite Smart TV senza cambiare dispositivo?. Qual è il numero esatto per inviare l'SMS di voto?. Dove si può seguire la diretta streaming oltre a Canale 5?. Cosa accadrà ai concorrenti dopo la proclamazione del vincitore?.? In Breve Voto via SMS al numero 477.000.2 con costo massimo di 0,1613 euro.. Diretta disponibile su canale Extra al numero 55 e La5 al numero 30.. Programma iniziato il 17 marzo con appuntamenti su Italia 1 alle 12.15, 13.00 e 18.15.. Finale prevista per la serata di oggi 19 maggio 2026.. Il televoto per la finale del Grande Fratello Vip 2026 è ufficialmente attivo su Canale 5, mentre il pubblico decide chi si aggiudicherà il titolo dopo la diretta di oggi, 19 maggio 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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