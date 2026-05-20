Geosolaris lancia l’allarme | impianti fotovoltaici da milioni di euro ancora realizzati senza verifiche adeguate sulle fondazioni

Negli ultimi mesi si sono registrati un aumento significativo di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni, con investimenti che coinvolgono milioni di euro e un rapido sviluppo delle autorizzazioni e dei cantieri. Tuttavia, un’azienda specializzata nel settore ha segnalato che molte di queste installazioni sono state realizzate senza aver effettuato verifiche approfondite sulle fondazioni. La questione riguarda soprattutto gli impianti di grandi dimensioni, definiti utility-scale, che continuano a crescere in numero e importanza.

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COMUNICATO STAMPA – CONTENUTO PROMOZIONALE Milano, 20052026 – Crescono i numeri degli impianti utility-scale, aumentano gli investimenti, accelerano autorizzazioni e cantieri. Purtroppo, però, non si parla di ciò che sostiene fisicamente questi impianti: i pali infissi nel terreno e la reale capacità del suolo di garantire stabilità nel tempo. È partendo da questa considerazione che Geosolaris ha deciso di prendere posizione pubblicamente su una criticità che, secondo l’azienda, rischia di essere sottovalutata in una fase storica in cui il fotovoltaico sta diventando un’infrastruttura strategica nazionale. L’allarme riguarda un aspetto apparentemente tecnico ma con conseguenze economiche, assicurative e strutturali enormi. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Geosolaris lancia l’allarme: impianti fotovoltaici da milioni di euro ancora realizzati senza verifiche adeguate sulle fondazioni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Enel acquista 7 impianti fotovoltaici negli Usa, operazione da 120 milioni di euro Energia, 12 milioni di euro per nuovi impianti fotovoltaiciLa Regione siciliana ha pubblicato, attraverso Irfis, l'avviso per l'assegnazione di finanziamenti a tasso zero per l'installazione di nuovi impianti...