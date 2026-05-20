Genova morto dopo 80 dosi di insulina anziché 8 la consulente dell’accusa punta il dito contro le infermiere dell' ospedale

A Genova, un uomo è deceduto dopo aver ricevuto 80 dosi di insulina invece di 8. La consulente dell’accusa ha indicato come responsabili le infermiere dell’ospedale coinvolto. I periti della difesa hanno invece affermato che le infermiere non avevano l’obbligo di monitorare la glicemia in quel momento. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla gestione delle cure e sull’accuratezza delle somministrazioni mediche in ambito ospedaliero. La vicenda è ora al centro di un procedimento giudiziario.

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Mentre il medico e l’infermiera che somministrarono per errore 80 dosi di insulina invece di 8 a un settantenne che era morto nel gennaio del 2022 all’ospedale Galliera di Genova sono in attesa della fissazione dell’udienza con cui sceglieranno tra patteggiamento e abbreviato, è in corso il processo alle tre infermiere non direttamente responsabili di quell’errore ma che succedendosi nel reparto secondo la Procura avrebbero dovuto accorgersi che qualcosa non andava in quel paziente. In aula sono stati sentiti tutti i consulenti tecnici, a partire dal medico legale Camilla Tettamanti, consulente dell’accusa. Secondo Tettamanti nonostante non... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Genova, morto dopo 80 dosi di insulina anziché 8, la consulente dell’accusa punta il dito contro le infermiere dell'ospedale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Infermiere accoltellato nel parcheggio dell’ospedale Cardarelli di NapoliTempo di lettura: < 1 minutoUn infermiere dell’ospedale ‘Cardarelli’ è stato ferito a coltellate nell’area parcheggio della struttura sanitaria... Questo farmaco potrebbe aiutare nel diabete di tipo 1 a ridurre le dosi di insulinaSecondo i ricercatori, il farmaco non migliorerebbe direttamente la resistenza all’insulina, ma potrebbe ridurre in modo significativo la quantità di...