A Genova si sono verificati due incidenti tra auto e moto in meno di un'ora. In entrambi i casi, sono rimasti feriti due motociclisti trasportati immediatamente in ospedale. Il traffico è rimasto bloccato a lungo nei pressi delle zone coinvolte, creando disagi agli automobilisti. Le autorità stanno raccogliendo le testimonianze e verificando le cause dei due scontri per chiarire l'accaduto. Finora non sono stati forniti dettagli sui responsabili o sulle dinamiche precise degli incidenti.

? Domande chiave Come sono avvenuti i due scontri in meno di un'ora?. Chi sono i motociclisti trasportati d'urgenza in ospedale?. Perché le manovre in corso Podestà e ponte Caffaro sono rischiose?. Quali responsabilità dovrà accertare la Polizia Locale per i due urti?.? In Breve Primo scontro ore 8:45 in corso Podestà con ferito trasportato al Galliera.. Secondo incidente ore 9:30 a ponte Caffaro con trentottenne al San Martino.. Polizia Locale interviene su via Acquarone per rilievi e gestione flussi veicolari.. Concomitanza degli urti mercoledì 20 maggio causa forti rallentamenti nei nodi centrali.. Due incidenti stradali hanno coinvolto due motociclisti in pieno centro a Genova questa mattina, mercoledì 20 maggio, provocando due feriti e forti rallentamenti alla viabilità urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genova, due scontri tra auto e moto: due feriti e traffico bloccato

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Genoa - Inter: scontri, auto e moto in fiamme. Polizia e Vigili del fuoco all'esterno dello stadio

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