Genoa 20mila euro di multa dopo il lancio di fumogeni e monete in campo

Durante la partita tra Genoa e Milan, avvenuta in una data non specificata, sono stati lanciati fumogeni e monete in campo, portando all’interruzione del match al settimo minuto del secondo tempo. In conseguenza di questi eventi, la società sportiva ha ricevuto una multa di 20.000 euro. La decisione è stata presa dalle autorità sportive in seguito ai comportamenti dei tifosi presenti allo stadio. La partita è continuata dopo l’intervento delle forze dell’ordine.

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