Genoa 20mila euro di multa dopo il lancio di fumogeni e monete in campo
Durante la partita tra Genoa e Milan, avvenuta in una data non specificata, sono stati lanciati fumogeni e monete in campo, portando all’interruzione del match al settimo minuto del secondo tempo. In conseguenza di questi eventi, la società sportiva ha ricevuto una multa di 20.000 euro. La decisione è stata presa dalle autorità sportive in seguito ai comportamenti dei tifosi presenti allo stadio. La partita è continuata dopo l’intervento delle forze dell’ordine.
Multa da 20mila euro per il Genoa dopo l'interruzione della partita contro il Milan al settimo minuto del secondo tempo, per lancio di fumogeni e oggetti in campo. Una protesta della Gradinata Nord contro la Lega Serie A, con uno striscione con scritto "Non c'è considerazione per chi vive di. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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