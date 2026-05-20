Gennaro Sangiuliano eletto dell'opposizione in Consiglio regionale Campania avrà un suo staff
In Consiglio regionale della Campania, un ex ministro è stato eletto come rappresentante dell'opposizione, e ha annunciato la creazione di uno staff dedicato. Tra le prime iniziative in veste di leader dell'opposizione, ha programmato una commemorazione dedicata a un ex funzionario fascista e leader del Movimento Sociale Italiano. La scelta ha suscitato attenzione tra le forze politiche e i media locali, mentre si prepara a portare avanti le sue attività nel nuovo ruolo.
Uno dei primi eventi da capo dell'opposizione dell'ex ministro sarà commemorare la figura dell'ex funzionario fascista e poi leader del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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