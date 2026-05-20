Gennaro Sangiuliano eletto capo dell'opposizione in Consiglio regionale Campania avrà un suo staff

In Consiglio regionale della Campania, Gennaro Sangiuliano è stato scelto come nuovo capo dell'opposizione e avrà a disposizione un suo staff. Tra le prime iniziative in programma, figura la commemorazione dell'ex funzionario fascista e leader del Movimento Sociale Italiano, Giorgio Almirante. La nomina di Sangiuliano segna un cambio di ruolo rispetto al passato, mentre la commemorazione rappresenta un momento di attenzione verso figure storiche del passato politico italiano.

Uno dei primi eventi da capo dell'opposizione dell'ex ministro sarà commemorare la figura dell'ex funzionario fascista e poi leader del Movimento Sociale Italiano Giorgio Almirante. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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