Oggi, la senatrice di Noi Moderati, già ministra in diversi governi, si recherà a Faenza e Comacchio per tenere dei comizi pubblici. La politica ha commentato la presenza di sensibilità diverse all’interno della coalizione di destra, evidenziando come questa diversità sia stata evitata di fronte a possibili scontri. La sua visita si inserisce in un quadro di appuntamenti elettorali in diverse località, senza ulteriori dettagli sulle tematiche trattate o sui contenuti dei discorsi.

Roma, 20 maggio 2026 – Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati, già ministra con Berlusconi e con Draghi e responsabile enti locali, oggi sarà a Faenza e Comacchio per i comizi. Perché, anche se la politica nazionale che pure discute di legge elettorale pare averlo dimenticato, in 899 comuni italiani, domenica e lunedì, si vota. Gelmini: la domanda di rito: queste amministrative avranno un valore nazionale al di là dei risultati locali? “Saranno risultati essenzialmente locali ma, come al solito, ci sarà chi vorrà trarne conseguenze nazionali che escludo. Come Noi Moderati siamo presenti con il nostro simbolo: portiamo i valori del popolarismo e del cattolicesimo democratico, mettiamo al centro i temi sociali, dalla scuola alla sanità, al Terzo settore, il nostro impegno concreto per famiglie, giovani, piccole e medie imprese”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Gelmini allontana lo scontro: “A destra sensibilità diverse”

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