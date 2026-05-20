Gea 2076 - ricordi dal futuro - Greenpeace

Durante la settimana dedicata alla Giornata mondiale della Biodiversità, a Bari viene presentata l’installazione-museo “GEA 2076 – Ricordi dal futuro”. L’opera, realizzata dall’artista Alessandro Calizza per Greenpeace Italia, espone immagini e oggetti che rappresentano gli effetti di eventi climatici estremi. L’installazione si concentra sulle conseguenze di tali eventi e sulle responsabilità associate, offrendo una visione visiva di possibili scenari futuri legati al cambiamento climatico.

Nella settimana in cui si celebra la Giornata mondiale della Biodiversità, arriva a Bari l'installazione-museo “GEA 2076 – Ricordi dal futuro”, firmata per Greenpeace Italia dall’artista Alessandro Calizza che mette in mostra gli impatti degli eventi climatici estremi e le responsabilità che. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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Gea 20276, una mostra sul futuro del pianeta

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