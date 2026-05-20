Antonio Conte e il Napoli hanno concluso il loro rapporto senza conflitti o tensioni evidenti. La separazione è stata consensuale e senza strappi, lasciando aperta la possibilità che un altro allenatore possa succedere a Conte sulla panchina della squadra. Tra i nomi che circolano in questa fase, quello di Maurizio Sarri è considerato tra i favoriti per prendere il posto del tecnico uscente. La decisione ufficiale non è ancora stata comunicata, ma le trattative sono in corso.

"> Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si separano senza guerre e senza tensioni. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il tecnico salentino e il presidente del Napoli hanno scelto la strada della risoluzione consensuale, rispettando il patto stretto al momento della firma del contratto: libertà reciproca nel caso uno dei due avesse deciso di interrompere il rapporto prima della scadenza. Vincenzo D’Angelo, nel suo approfondimento per la Gazzetta dello Sport, sottolinea come il biennio di Conte abbia lasciato in eredità uno scudetto, una Supercoppa Italiana e due qualificazioni consecutive in Champions League, fondamentali anche per il futuro economico del club. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: “Conte-Napoli, addio senza strappi: Sarri in pole per raccogliere l’eredità”

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