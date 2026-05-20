Gattini lasciati in una cesta I volontari hanno trovato la madre
Lunedì mattina, dei volontari hanno scoperto una cesta con alcuni gattini presso il centro di smistamento di Centobuchi. La stessa mattina, è stata rinvenuta anche la madre dei gattini, che è stata trovata nelle vicinanze. I volontari si sono presi cura dei piccoli e hanno chiamato le autorità competenti per gestire la situazione. La scoperta è avvenuta senza che i gattini fossero stati abbandonati in modo intenzionale, e la madre è stata rintracciata poco dopo.
Lieto fine per i gattini ritrovati lunedì mattina nel contenitore della posta presso il centro smistamento di Centobuchi. I volontari dell’associazione ‘ L’amico fedele ’ con la collaborazione dello stesso ufficio postale, sono riusciti a far ricongiungere i gattini con la madre. In buona sostanza i micetti erano stati trasportati con il furgone delle Poste di Offida, inconsapevolmente, poiché la madre aveva partorito nella cesta e nessuno si era accorto di nulla. Quando ieri mattina è stata scoperta la presenza dei gattini, si sono subito attivati i volontari de L’Amico Fedele i quali, con la collaborazione dei dipendenti delle Poste, hanno subito messo in moto la macchina dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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