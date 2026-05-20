Gas ai massimi del mese | PSV in rialzo prezzo tutelato ARERA scende a 0,492 € Smc ad aprile 2026

Il prezzo del gas naturale ha raggiunto i livelli più alti del mese, con il PSV in aumento e il prezzo tutelato stabilito dall’ARERA che scende a 0,492 euro per metro cubo ad aprile 2026. Questo valore aggiornato quotidianamente fornisce un’indicazione precisa sui costi attuali, un dato rilevante per chi deve monitorare le proprie spese energetiche e prevedere eventuali variazioni nelle bollette. La dinamica dei prezzi si muove in modo continuo e influenze di mercato si riflettono immediatamente sui valori ufficiali.

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Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente rappresenta un indicatore fondamentale per chi vuole tenere sotto controllo la propria bolletta. Sapere quanto si paga per ogni Smc (standard metro cubo) di gas consente di stimare con maggiore precisione la spesa mensile e valutare eventuali cambi di fornitore o di offerta. Nel mercato tutelato, il prezzo della sola materia prima gas per oggi 20 Maggio 2026 è fissato da ARERA in 0,492 €Smc (riferito ad aprile 2026). A questa cifra vanno aggiunti i costi di trasporto, gli oneri di sistema e le imposte, che variano in base ai consumi e alla località. Nel mercato libero, invece, il prezzo di un Smc di metano viene stabilito dalle diverse società di vendita e può essere fisso o indicizzato. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Gas ai massimi del mese: PSV in rialzo, prezzo tutelato ARERA scende a 0,492 €/Smc ad aprile 2026 ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Gas ai massimi del mese: PSV in rialzo, prezzo tutelato ARERA in calo a 0,492 €/Smc ad aprile 2026Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo del gas naturale è un tema centrale per famiglie e imprese, influenzando direttamente la spesa... La rassegna stampa di Caffè Affari - 20 maggio Commerzbank, Orcel al 40%; #Stellantis, e-car da 15.000 euro; Tria: l’Ue ascolti l’Italia sui conti; Bruxelles stoppa il gas italiano; Treasury ai massimi dal 2007; Riapre la borsa di Teheran; #Trump: potremmo colp x.com Il prezzo del gas per le famiglie oggi 23 Luglio 2025Quanto costa oggi un metro cubo di gas? Il prezzo aggiornato quotidianamente è un indicatore fondamentale per capire quanto peserà la bolletta sulle famiglie italiane. Con il mercato all’ingrosso ... quifinanza.it Le Borse di oggi 18 maggio. Bund ai massimi da 15 anni, il rendimento tocca il 3,18%Apertura in forte rialzo per il gas naturale sulla piazza Ttf di Amsterdam sopra i 52 euro. I contratti future sul mese di giugno guadagnano il 4,05% a 52,2 ... repubblica.it