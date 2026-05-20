In Italia, da quando è stato introdotto il reato di femminicidio, si sono sollevate discussioni sulla sua applicazione nei casi di omicidio di donne. In particolare, nel procedimento riguardante Chiara Poggi, si valuta se il reato possa essere attribuito all'imputato, Andrea Sempio, in caso di rinvio a giudizio e condanna. La questione riguarda principalmente le caratteristiche specifiche del delitto e la possibilità di configurare il femminicidio nel processo. Attualmente, non sono stati ancora definiti sviluppi ufficiali in merito.

La risposta, dal punto di vista giuridico, è negativa. A impedirlo è uno dei principi fondamentali dell’ordinamento italiano: il divieto di retroattività della legge penale sfavorevole. Maldive, ora la scoperta sui corpi dei sub: sconvolgente. Cambia tutto La legge n. 181 del 2025 ha introdotto nel Codice penale l’articolo 577-bis, creando il reato autonomo di femminicidio. La norma punisce con l’ergastolo chi provoca la morte di una donna per motivi di discriminazione o odio legati al genere oppure in relazione al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva. Secondo l’ipotesi investigativa avanzata nel caso Garlasco, il presunto movente sarebbe riconducibile al risentimento maturato dopo un rifiuto da parte della vittima. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Garlasco, Sempio “non sarà condannato per femminicidio”. Ecco perché: sconvolgente

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Delitto di Garlasco, aggiornamenti: finito l'interrogatorio di Sempio per lomicidio di Chiara Poggi

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