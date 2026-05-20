Garlasco piano con i giudizi | occorre evitare assolutamente uno Stasi-bis

Da panorama.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, le autorità hanno deciso di adottare un approccio diverso rispetto al passato, cercando di evitare un secondo procedimento legato a una figura già coinvolta in un procedimento precedente. La vicenda riguarda un omicidio avvenuto in passato, che ha suscitato grande attenzione pubblica e giudiziaria. Le indagini sono state rilanciate, con l’obiettivo di chiarire alcuni aspetti ancora irrisolti, mentre si cerca di prevenire eventuali errori o ripetizioni di situazioni già affrontate.

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Alcuni casi giudiziari diventano (purtroppo) categorie dello spirito. Il delitto di Garlasco è ormai uno di questi: non più soltanto la morte di Chiara Poggi, avvenuta il 13 agosto 2007, ma un topos della giustizia italiana — quella giustizia che, come scrisse Sciascia nel celebre Il giorno della civetta, “non è uguale per tutti”. Quasi 19 anni dopo, con un condannato definitivo che avanza verso la revisione del processo e un nuovo indagato la cui colpevolezza poggia su basi piuttosto esili, siamo di fronte non solo a un probabile errore giudiziario, ma a qualcosa di più inquietante: un sistema mediatico a cui, più che importare della verità in sé, importa la propria versione dei fatti, si compiace delle proprie intuizioni e convinzioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

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