Nell’audio trasmesso in tv, Sempio afferma: "Stavolta mi hanno tirato dietro il concorso, cioè che io ero d’accordo con Stasi". Una frase che, agli occhi degli inquirenti, evidenzierebbe la preoccupazione dell’indagato di fronte alla nuova ipotesi accusatoria Nell'inchiesta sul delitto di Chi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, l'AUDIO dell’intercettazione di Sempio a febbraio 2025: "Mi hanno tirato dietro il concorso in omicidio"

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Garlasco, la nuova intercettazione di Sempio: Il sangue c'era quando sono andato via

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