Garlasco Dna del killer sulla cavigliera di Chiara chiesto nuovo esame dal consulente dei Poggi Dario Redaelli

Nel caso di Garlasco, il consulente della famiglia Poggi ha richiesto un nuovo esame del DNA presente sulla cavigliera indossata da Chiara il giorno dell'omicidio. Redaelli, il criminalista incaricato, ha sostenuto che il DNA potrebbe rappresentare la traccia dell'autore del delitto e potrebbe anche indicare un possibile trascinamento del corpo. La richiesta si aggiunge alle analisi già condotte e mira a ottenere ulteriori elementi per chiarire le circostanze del fatto.

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