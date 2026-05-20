Dario Redaelli, 62 anni, è un consulente che ha lavorato in diversi casi di rilievo, tra cui il sopralluogo sulla scena dell'omicidio di Yara Gambirasio, la strage di via Palestro e la morte di Raul Gardini. Nella sua carriera da poliziotto scientifico e consulente, ha partecipato a indagini importanti e complesse. Recentemente, si sono sollevate alcune domande sulle indagini relative alla morte di Andrea Sempio a Garlasco, senza che siano state fornite tutte le risposte ufficiali.

AGI - Consulente della famiglia Poggi, Dario Redaelli ha 62 anni e nella sua intensa e lunga carriera da poliziotto scientifico e poi da consulente ha coordinato il sopralluogo sulla scena dell'omicidio di Yara Gambirasio, si è occupato della strage di via Palestro e della morte di Raul Gardini. Dal suo punto di vista di esperto che affianca la famiglia di Chiara Poggi sostiene che "l'omicidio di Garlasco non è sicuramente il caso più difficile che ho affrontato ma nessuno ha mai avuto questa risonanza mediatica forse perché riguarda una famiglia normale, un contesto tranquillo, qualcosa che viene percepito come molto vicino alla maggior parte delle persone". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Garlasco, cosa non torna nelle indagini su Andrea Sempio?

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Speciale Garlasco: Verso la chiusura delle indagini - Cosa dirà Andrea Sempio, convocato in Procura

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