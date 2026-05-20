Cosa: Lo spettacolo teatrale Game Lover, scritto da Alessandra Merico e diretto da Enzo Casertano.. Dove e Quando: All’Ex Convento di San Domenico a Terracina (LT), sabato 23 maggio alle ore 21.. Perché: Una brillante commedia a episodi per riflettere, tra le risate, sulle dinamiche sociali e antropologiche del matrimonio moderno.. L’antica e suggestiva cornice dell’Ex Convento di San Domenico a Terracina si prepara ad alzare il sipario su un evento imperdibile, che promette di catalizzare l’attenzione del pubblico appassionato di arti performative. Sabato 23 maggio, in prima serata, andrà infatti in scena l’atteso Game Lover, un’opera teatrale che si prefigge il duplice obiettivo di divertire e far riflettere profondamente gli spettatori. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Game Lover: Amore e Risate in Scena a Terracina

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