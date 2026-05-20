Gambalunga Zanfini direttore Guiderà la biblioteca del futuro

Paolo Zanfini è stato nominato nuovo direttore della Biblioteca civica Gambalunga di Rimini, sostituendo il precedente dirigente. La nomina arriva in un momento di trasformazione per l’istituzione, che si trova a rinnovare le proprie attività e servizi. La Gambalunga rappresenta una delle biblioteche più storiche e rispettate della città, con una lunga tradizione nel campo culturale. La sua guida sarà fondamentale per il futuro della biblioteca e delle sue iniziative.

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Dal cuore della Malatestiana a quello della Gambalunga. Sarà Paolo Zanfini il nuovo direttore della Biblioteca civica Gambalunga di Rimini, una delle istituzioni culturali più antiche e simboliche della città. L’incarico scatterà dal mese di giugno e apre una nuova fase per la biblioteca riminese, chiamata a confrontarsi con le sfide della contemporaneità senza perdere il legame con la propria storia. La scelta è arrivata al termine della selezione promossa dal Comune di Rimini, che nella fase finale ha visto confrontarsi sette candidati. A convincere l’amministrazione è stata soprattutto la lunga esperienza professionale maturata da Zanfini nel mondo bibliotecario e culturale, unita alla capacità di immaginare la biblioteca come presidio pubblico aperto, inclusivo e sempre più integrato nella vita urbana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Gambalunga, Zanfini direttore. Guiderà la biblioteca del futuro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento La Biblioteca Gambalunga cambia volto e si innova: nominato il nuovo direttorePrenderà al via all’inizio di giugno il nuovo corso della biblioteca civica Gambalunga sotto la guida del neo direttore Paolo Zanfini. Leggi anche: La storica Gabriella Gribaudi dà il via ai Dialoghi sulla Democrazia alla biblioteca Gambalunga Nuovo corso per la Biblioteca Gambalunga di Rimini: scelto il nuovo direttorePrenderà al via all’inizio di giugno il nuovo corso della Biblioteca civica Gambalunga sotto la guida del neo direttore Paolo Zanfini. Il profilo del nuovo responsabile della più antica istituzione cu ... altarimini.it Addio alla Malatestiana. Zanfini preferisce RiminiIl direttore scientifico andrà a guidare la biblioteca Gambalunga, primo alla selezione. Fratelli d’Italia: Comune costretto a scegliere il terzo in sei anni. ilrestodelcarlino.it