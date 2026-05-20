Futuro Nazionale si rafforza nel Veronese | nuovi ingressi tra imprese e amministratori locali
Nel territorio veneto, il movimento politico Futuro Nazionale sta consolidando la propria presenza attraverso l’ingresso di nuove imprese e amministratori locali. Sono stati costituiti diversi comitati a livello locale tra le province di Verona e del Polesine, rafforzando così la rete di rappresentanza sul territorio. La crescita coinvolge sia realtà aziendali sia figure istituzionali, che hanno deciso di aderire al movimento, contribuendo a estendere la sua presenza nella regione.
Continua il radicamento di Futuro Nazionale nel territorio veneto, con nuove adesioni e la nascita di ulteriori comitati locali tra Verona e il Polesine. Il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci punta a consolidare la propria presenza soprattutto nella provincia scaligera, dove. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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