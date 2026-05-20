Furto notturno nella sala giochi di Garlasco | i ladri scappano con l' incasso

Nella notte tra il 19 e il 20 maggio, un furto si è verificato in una sala giochi situata in via Foscolo a Garlasco. I ladri sono entrati nel locale e hanno portato via l’incasso della giornata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini sono in corso. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio. La sala giochi si trova in una zona centrale della città, frequentata da clienti abituali.

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Garlasco (Pavia), 20 maggio 2026 – - Furto nella notte ai danni della sala giochi e slot di via Foscolo. Nonostante il sistema d’allarme, i ladri sono riusciti a entrare all’interno d i Youwin e hanno messo a segno molto repentinamente il colpo. Dopo aver forzato la porta d’ingresso, anche se si è azionata la sirena, hanno raggiunto la cassetta che molto probabilmente sapevano dove si trovasse, e se ne sono andati con una parte dell’incass o. Stando a un primo esame il bottino dovrebbe aggirarsi attorno ai 500 euro, ma un calcolo reale non è ancora stato effettuato. Di certo i malviventi hanno avuto poco tempo per portare a termine il proprio piano e se ne sono andati senza lasciare tracce. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Furto notturno nella sala giochi di Garlasco: i ladri scappano con l'incasso ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Furto notturno all'Eurospin di Parabita: ladri in fuga con un bottino di formaggi Villanterio, furto ad Acqua&Sapone: i ladri scappano con la cassaforte mentre suona la sirenaVillanterio (Pavia), 2 marzo 2026 - La sirena d'allarme dell'antifurto entrato in funzione e la presenza delle telecamere della videosorveglianza che... Furto notturno nella sala giochi di Garlasco: i ladri scappano con l'incassoStando a un primo esame il bottino dovrebbe aggirarsi attorno ai 500 euro, ma un calcolo reale non è ancora stato effettuato. Indagini affidate ai carabinieri ... ilgiorno.it Faloppio, assalto notturno alla sala slot: ladri in fuga con il bottino, indagano i carabinieriTre persone con il volto coperto hanno forzato l'ingresso di una sala slot a Faloppio (Como) all'alba di lunedì, portando via alcune macchinette cambia-monete. agimeg.it