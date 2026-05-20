Durante la prima settimana di maggio, tra il 7 e l’8, sono stati registrati due tentativi di furto ai danni di sedi di vigili del fuoco. I colpi sono avvenuti durante le ore notturne e hanno coinvolto il distaccamento di Firenze ovest e quello di Empoli. In entrambi i casi, i tentativi si sono conclusi senza successo. Le forze dell’ordine stanno indagando sugli episodi e stanno analizzando eventuali elementi utili alle indagini.

EMPOLI Gli ultimi due episodi risalgono alla prima settimana di maggio, tra il 7 e l’8 maggio. A essere colpiti sono stati il distaccamento dei vigili del fuoco di Firenze ovest e quello di Empoli, presi di mira durante la notte. Nel presidio fiorentino è stato rubato un divaricatore elettrico, strumento fondamentale per allargare le lamiere in caso di incidenti stradali e liberare le persone incastrate nei veicoli. Si tratta di attrezzature di ultima generazione alimentate a batteria. A Empoli, invece, i ladri hanno tentato di portare via un vecchio modello, senza però riuscirci, perché, evidentemente, troppo pesante per essere rimosso velocemente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Furti nelle sedi. Colpo mancato al Terrafino

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