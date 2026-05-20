Fuochi d' artificio in piena notte per disturbare il Catanzaro | denunciati quattro ultras del Palermo
Durante la notte sono stati segnalati lanci di fuochi d'artificio in prossimità dello stadio, con l’intento di disturbare il sonno della squadra del Catanzaro. Quattro ultras del Palermo sono stati identificati e denunciati dalle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Nessun ferito o danno materiale è stato riportato, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra le autorità sportive e locali. La polizia ha sequestrato alcuni materiali utilizzati per i fuochi d’artificio.
Fuochi d'artificio in piena notte. L'obiettivo non era far festa, ma disturbare il sonno dei giocatori del Catanzaro. Fumogeni e giochi pirotecnici, infatti, sono stati esplosi davanti all'hotel di Mondello in cui alloggia la squadra che affronterà il Palermo per la gara di ritorno della. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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