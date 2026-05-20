Fuochi d' artificio in piena notte per disturbare il Catanzaro | denunciati quattro ultras del Palermo

Durante la notte sono stati segnalati lanci di fuochi d'artificio in prossimità dello stadio, con l’intento di disturbare il sonno della squadra del Catanzaro. Quattro ultras del Palermo sono stati identificati e denunciati dalle forze dell'ordine, che hanno avviato le indagini per chiarire l’accaduto. Nessun ferito o danno materiale è stato riportato, ma l’episodio ha suscitato preoccupazione tra le autorità sportive e locali. La polizia ha sequestrato alcuni materiali utilizzati per i fuochi d’artificio.

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