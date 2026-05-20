Füllkrug | dilemma mondiale ma domenica conta solo il Milan

Di fronte a un dilemma che coinvolge il calcio internazionale, le ultime ore hanno visto un cambio importante nella formazione di una nazionale europea, con l’inserimento di un attaccante di club nella rosa per il mondiale. La decisione si è concretizzata dopo indiscrezioni di una possibile convocazione che avevano fatto rumore nei giorni scorsi, legate a un possibile inserimento del giocatore nel gruppo che affronterà la competizione mondiale. Tuttavia, per ora, l'attenzione resta concentrata sulla partita di domenica tra due squadre di serie A.

Fuori Havertz, dentro Füllkrug: nei giorni scorsi era circolata la voce di una clamorosa scelta del commissario tecnico tedesco Nagelsmann, intento a convocare l’attaccante rossonero per il mondiale. Nelle ultime ore, invece, la testata Sport Bild ha dato quasi per scontata l’esclusione di Füllkrug, aggiungendo che il selezionatore lo avrebbe già informato telefonicamente. È una decisione che di riflesso riguarda anche il Milan, atteso domenica dalla partita più importante della stagione, quella che potrebbe riaprirgli le porte della Champions League. Viene da due stagioni da incubo. Al di là delle voci di corridoio e delle legittime ambizioni professionali, sembra difficile che Füllkrug potesse ragionevolmente pensare di essere convocato. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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