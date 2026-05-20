Fucilate videini facce di co e Bodo | tutti i messaggi diretti e non di Spalletti
Durante i primi sette mesi sulla panchina di una squadra di calcio, l'allenatore toscano ha inviato numerosi messaggi, sia diretti che indiretti, attraverso interviste, incontri e social media. Tra le sue dichiarazioni si sono trovati commenti duri e frasi provocatorie, spesso rivolte a giocatori, avversari o altri membri dello staff. In alcune occasioni, sono stati condivisi video che mostrano atteggiamenti e parole di vario tipo, e sono stati usati anche termini volgari e riferimenti a una persona chiamata Bodo.
Abile comunicatore, nei suoi quasi 7 mesi sulla panchina della Juve Luciano Spalletti non ha mai risparmiato frasi ad effetto, messaggi più o meno diretti per rivolgersi a calciatori, dirigenti e ambiente. Ecco le più forti. "Yildiz? Nel vederlo mi viene in mente un’immagine a cui sono affezionato: la fucilata nella notte, un colpo che non ti aspetti e che senti all'improvviso". Prima della gara di andata contro la Fiorentina, il tecnico della Juve si rivolge al suo numero 10 con questa metafora per invitarlo a essere maggiormente determinante e a mettere in mostra tutte le sue qualità. "Qui i tifosi hanno il palato fine e, per questo, dobbiamo essere non solo vincenti, ma anche belli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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