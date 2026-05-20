Fucilate videini facce di co e Bodo | tutti i messaggi diretti e non di Spalletti

Durante i primi sette mesi sulla panchina di una squadra di calcio, l'allenatore toscano ha inviato numerosi messaggi, sia diretti che indiretti, attraverso interviste, incontri e social media. Tra le sue dichiarazioni si sono trovati commenti duri e frasi provocatorie, spesso rivolte a giocatori, avversari o altri membri dello staff. In alcune occasioni, sono stati condivisi video che mostrano atteggiamenti e parole di vario tipo, e sono stati usati anche termini volgari e riferimenti a una persona chiamata Bodo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui