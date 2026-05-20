Ft Ue valuta Draghi o Merkel come mediatori con Mosca

Secondo quanto riportato dal Financial Times, i governi dell’Unione Europea stanno valutando la possibilità di coinvolgere come mediatori con Mosca un ex presidente di una grande banca centrale e un ex cancelliere. Le discussioni interne riguardano le figure più adatte per facilitare un dialogo con la Russia, in un momento di tensioni diplomatiche e negoziati. Al momento, non sono stati ancora presi decisioni definitive e le valutazioni continuano tra i rappresentanti degli Stati membri.

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