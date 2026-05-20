Ft Ue valuta Draghi o Merkel come mediatori con Mosca
Secondo quanto riportato dal Financial Times, i governi dell’Unione Europea stanno valutando la possibilità di coinvolgere come mediatori con Mosca un ex presidente di una grande banca centrale e un ex cancelliere. Le discussioni interne riguardano le figure più adatte per facilitare un dialogo con la Russia, in un momento di tensioni diplomatiche e negoziati. Al momento, non sono stati ancora presi decisioni definitive e le valutazioni continuano tra i rappresentanti degli Stati membri.
Secondo il Financial Times, i governi dell’Ue stanno discutendo se l’ex presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi o l’ex cancelliera tedesca Angela Merkel possano rappresentare il blocco in potenziali negoziati con Vladimir Putin, mentre cresce l’interesse a riaprire i canali formali di dialogo con la Russia. Stando al quotidiano, i ministri degli Esteri discuteranno i meriti dei possibili candidati in una riunione dell’Ue a Cipro la prossima settimana, dopo che Stati Uniti e Ucraina hanno espresso il loro sostegno a un dialogo tra l’Europa e il presidente russo sulla guerra in Ucraina, secondo quanto riferito da persone informate sui colloqui. 🔗 Leggi su Lettera43.it
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