Frosinone Cristiano Celli e la Banda da Giro?- live
Venerdì 22 maggio alle 21.30 si svolgerà un concerto alla Saletta centro delle arti di Frosinone, con la partecipazione di Cristiano Celli e la sua formazione musicale chiamata “Banda da giro”. L’evento prevede l’esibizione dal vivo e sarà aperto al pubblico. La serata è organizzata nella città e si svolgerà in un locale dedicato alle arti. Non sono previsti altri interventi o attività collaterali durante l’evento.
Appuntamento venerdì 22 maggio alle ore 21.30 alla Saletta centro delle arti di Frosinone con Cristiano Celli e la sua “Banda da giro”. “Banda da Giro?”Il progetto nasce da cinque brani originali che combinano semplicità melodica e un forte carattere popolare, con linee orecchiabili e accessibili. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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