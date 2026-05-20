Frosinone Cristiano Celli e la Banda da Giro?- live

Venerdì 22 maggio alle 21.30 si svolgerà un concerto alla Saletta centro delle arti di Frosinone, con la partecipazione di Cristiano Celli e la sua formazione musicale chiamata “Banda da giro”. L’evento prevede l’esibizione dal vivo e sarà aperto al pubblico. La serata è organizzata nella città e si svolgerà in un locale dedicato alle arti. Non sono previsti altri interventi o attività collaterali durante l’evento.

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