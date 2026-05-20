Friulano i dati dell' indagine | 444mila parlanti attivi e forte identità culturale

È stata pubblicata online dall'ARLeF, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, la relazione intitolata “Furlan contât”. Questo documento presenta i risultati di un'indagine sociolinguistica chiamata “Tire fûr la lenghe”, condotta per analizzare l'uso e la diffusione del friulano. Secondo i dati raccolti, ci sono circa 444.000 persone che parlano attivamente questa lingua e che si riconoscono in una forte identità culturale legata al friulano.

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