Friulano i dati dell' indagine | 444mila parlanti attivi e forte identità culturale

Da udinetoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È stata pubblicata online dall'ARLeF, l'Agenzia regionale per la lingua friulana, la relazione intitolata “Furlan contât”. Questo documento presenta i risultati di un'indagine sociolinguistica chiamata “Tire fûr la lenghe”, condotta per analizzare l'uso e la diffusione del friulano. Secondo i dati raccolti, ci sono circa 444.000 persone che parlano attivamente questa lingua e che si riconoscono in una forte identità culturale legata al friulano.

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È disponibile sul sito dell'ARLeF (Agenzia regionale per la lingua friulana) la pubblicazione “Furlan contât”, che raccoglie i risultati completi dell'indagine sociolinguistica “Tire fûr la lenghe” sulla lingua friulana. Il volume, curato da Ires Fvg in collaborazione con ARLeF, è consultabile. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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