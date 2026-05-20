Frazione di SCipriano Lavori per 20mila euro
La Giunta comunale di Cavriglia ha dato il via libera a un progetto esecutivo che prevede interventi in una frazione del territorio. L'importo totale dei lavori è di circa 20.000 euro. L'accordo riguarda specifici interventi di manutenzione o miglioramento che si svolgeranno in una zona del comune. La delibera è stata approvata di recente e riguarda l'organizzazione e i dettagli delle operazioni da eseguire. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti è stato ancora comunicato.
La Giunta comunale di Cavriglia ha approvato il progetto esecutivo per una serie di interventi manutentivi nella frazione di San Cipriano, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e la fruibilità di alcune aree del territorio, cui l’amministrazione Degli Innocenti o Sanni ha sempre cercato di porre massima. Il piano riguarda in particolare tre zone individuate come prioritarie rispetto ad altre che, magari, saranno attenzionate in seguito: l’area del minigolf, via Torrente e via delle Cantine. Si tratta di spazi che necessitano di opere di sistemazione, manutenzione e riqualificazione, per i quali l’amministrazione aveva già incaricato l’ufficio manutenzioni di predisporre una progettazione specifica per avere un quadro decisamente più chiaro della situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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