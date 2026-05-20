Frazione di SCipriano Lavori per 20mila euro

La Giunta comunale di Cavriglia ha dato il via libera a un progetto esecutivo che prevede interventi in una frazione del territorio. L'importo totale dei lavori è di circa 20.000 euro. L'accordo riguarda specifici interventi di manutenzione o miglioramento che si svolgeranno in una zona del comune. La delibera è stata approvata di recente e riguarda l'organizzazione e i dettagli delle operazioni da eseguire. Nessun dettaglio sulle tempistiche o sui soggetti coinvolti è stato ancora comunicato.

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La Giunta comunale di Cavriglia ha approvato il progetto esecutivo per una serie di interventi manutentivi nella frazione di San Cipriano, con l’obiettivo di migliorare il decoro urbano e la fruibilità di alcune aree del territorio, cui l’amministrazione Degli Innocenti o Sanni ha sempre cercato di porre massima. Il piano riguarda in particolare tre zone individuate come prioritarie rispetto ad altre che, magari, saranno attenzionate in seguito: l’area del minigolf, via Torrente e via delle Cantine. Si tratta di spazi che necessitano di opere di sistemazione, manutenzione e riqualificazione, per i quali l’amministrazione aveva già incaricato l’ufficio manutenzioni di predisporre una progettazione specifica per avere un quadro decisamente più chiaro della situazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Frazione di S.Cipriano. Lavori per 20mila euro ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Sipicciano, partono i lavori: bonifica per 20mila ton di rifiuti tossici? Cosa scoprirai Come sono finiti i fanghi industriali nei campi di grano? Chi ha approfittato della prescrizione per evitare le responsabilità... Cantieri nella frazione Biringhello. Due mesi di lavori e disagi: "Opera che garantisce la sicurezza"Due mesi di cantiere e di inevitabili disagi nella frazione di Biringhello: dall’11 maggio al 6 luglio per consentire la manutenzione straordinaria...