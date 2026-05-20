Frattura durante un' escursione a Cala Bianca turista soccorso via mare nel Cilento

Da salernotoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un'escursione nel territorio di Camerota, nel Cilento, un turista austriaco ha subito una frattura a una gamba mentre percorreva il sentiero vicino all'Area Marina Protetta Costa degli Infreschi. L’incidente si è verificato a Cala Bianca e ha richiesto l’intervento congiunto della Guardia Costiera e della Croce Gialla, che hanno soccorso l’uomo via mare. L’escursionista è stato stabilizzato e trasportato in sicurezza.

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Intervento congiunto della Guardia Costiera e della Croce Gialla nella giornata di oggi nel territorio del Comune di Camerota, dove un escursionista di nazionalità austriaca ha riportato la frattura di un arto inferiore lungo il sentiero che costeggia l'Area Marina Protetta Costa degli Infreschi. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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