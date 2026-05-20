Frattura durante un' escursione a Cala Bianca turista soccorso via mare nel Cilento

Durante un'escursione nel territorio di Camerota, nel Cilento, un turista austriaco ha subito una frattura a una gamba mentre percorreva il sentiero vicino all'Area Marina Protetta Costa degli Infreschi. L’incidente si è verificato a Cala Bianca e ha richiesto l’intervento congiunto della Guardia Costiera e della Croce Gialla, che hanno soccorso l’uomo via mare. L’escursionista è stato stabilizzato e trasportato in sicurezza.

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