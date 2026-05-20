Fratoianni ad Arezzo per Ceccarelli | Giustizia sociale ambiente partecipazione
Ieri sera ad Arezzo, in piazza Sant’Agostino, il segretario di Sinistra Italiana ha partecipato a un evento pubblicamente dedicato alla candidatura di Vincenzo Ceccarelli. Durante il suo intervento, ha affrontato temi come la giustizia sociale, l’ambiente e la partecipazione cittadina, sottolineando l’importanza di queste questioni. La manifestazione ha visto la presenza di numerosi cittadini, interessati alle proposte politiche del rappresentante di Sinistra Italiana. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata in merito ad altri aspetti dell’iniziativa.
Il parlamentare Nicola Fratoianni, segretario e leader di Sinistra Italiana, ha parlato ieri sera, 19 maggio, in piazza Sant’Agostino ad Arezzo, a sostegno della candidatura di Vincenzo Ceccarelli. Ad aprire la serata l’intervento del segretario provinciale di Sinistra Italiana Gianni Mutarelli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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