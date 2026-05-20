Franceska ha condiviso alcune foto in compagnia di Elodie durante il loro viaggio in Giappone. Le immagini mostrano momenti trascorsi tra cerimonie del tè, assaggi di sushi e altre attività tipiche del paese. Le due donne hanno pubblicato le loro esperienze sui social, condividendo le giornate passate insieme. La relazione tra le due sembra procedere senza ostacoli, come dimostrano le immagini e le didascalie pubblicate online. La vacanza si svolge in un clima di serenità e scoperta reciproca.

Procede a gonfie vele la storia d’amore fra Franceska ed Elodie. Le due donne sono volate in Giappone per una vacanza e su Instagram raccontano le loro giornate, fra cerimonie del tè, sushi e nuove scoperte. La dedica d’amore di Franceska per Elodie. Se qualche giorno fa Elodie aveva condiviso il primo bacio con Franceska, pubblicando alcuni scatti sul suo profilo Instagram, in queste ore anche la ballerina ha voluto dedicare un pensiero alla cantante. Franceska infatti ha postato numerosi scatti, accompagnati da una dedica d’amore scritta in giapponese. “Sono felice quando sono con te”, il commento alle foto in cui Elodie sorride insieme alla compagna, fra cene a base di pesce crudo, abiti tradizionali e visite alle attrazioni del Giappone. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Franceska svela le foto con Elodie in Giappone: “Sono felice quando sono con te”

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