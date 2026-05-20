Venerdì 22 maggio alle 18, presso il Roseto Comunale di Roma, si terrà la presentazione di “Quel che resta”, un evento che coinvolge l’autrice Francesca Leone. L’occasione prevede un incontro pubblico durante il quale verrà discussa la sua ultima opera. L’evento si svolgerà all’interno della cornice del giardino, in un’area dedicata agli incontri culturali. La presentazione è aperta al pubblico e si inserisce nel calendario delle iniziative promosse nel mese di maggio.

FRANCESCA LEONE “Quel che resta” Roseto Comunale di Roma Venerdì 22 – ore 18.00 Venerdì 22 maggio alle ore 18.00, presso il Roseto Comunale di Roma, sarà presentata la nuova opera di arte pubblica di Francesca Leone “Quel che resta”: una grande rosa scultorea realizzata con lamiere metalliche provenienti dal Parco di Centocelle. L’opera nasce da un progetto ideato dall’artista a partire dal recupero delle lamiere rimosse durante gli interventi di bonifica successivi agli incendi degli autodemolitori abusivi nell’area del parco. Da anni impegnata in una ricerca sulla trasformazione della materia e sul recupero dello scarto urbano, Francesca Leone ha proposto al Comune di Roma di sottrarre quei materiali alla distruzione per trasformarli in un’opera capace di restituire forma e memoria a una ferita ambientale della città. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Francesca Leone presenta “Quel che resta” al Roseto Comunale di Roma venerdì 22 maggio

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