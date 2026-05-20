Forza Horizon 6 è il nuovo capitolo della serie di giochi di corse molto attesa dagli appassionati. Il titolo si propone di offrire un’esperienza di guida ricca di dettagli e ambientazioni realistiche. Tuttavia, alcuni utenti hanno notato che il gioco presenta alcune assenze rispetto alle versioni precedenti, come determinate modalità di gioco o contenuti multiplayer. La critica si concentra su questi aspetti, che potrebbero influire sulla percezione complessiva dell’esperienza di gioco.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Forza Horizon 6 è uno di quei giochi che riescono nell'impossibile: prendere una formula già rodata e renderla praticamente perfetta, senza perdere l’immediatezza che ha reso la serie un punto di riferimento per i giochi di guida arcade. Dopo il successo enorme del quinto capitolo, molti si aspettavano una rivoluzione completa. In realtà Playground Games ha scelto una strada diversa: mantenere l’identità di Horizon e migliorarla sotto ogni aspetto. Il risultato è un gioco spettacolare, enorme e incredibilmente divertente, anche se non sempre davvero innovativo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Forza Horizon 6 è il gioco di corse che hai sempre sognato, ma manca una cosa

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Forza Horizon 6 VS 5 - Drifting Comparison

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