formazioni premier league 38a giornata 2025 2026

Notizia in breve

Le formazioni della 38ª giornata di Premier League sono state ufficializzate. Gli allenatori hanno scelto le probabili formazioni per il prossimo turno del campionato. Le squadre scenderanno in campo con le rose definitive prima delle ultime partite stagionali. Non sono stati annunciati sostituti o modifiche all’ultimo minuto. Le formazioni sono state comunicate ufficialmente, con le formazioni titolari e le panchine pronte per le sfide finali del campionato.