Formazione e orientamento al lavoro Aurigemma punta sul progetto Noi Point | Un pool di imprese è pronto a investire sui giovani

Un anno fa è stato avviato il progetto “Noi Point” a Borgo Ferrovia, un’iniziativa rivolta alla formazione e all’orientamento al lavoro dei giovani. L’assessore comunale ha annunciato che, una volta in Consiglio, si impegnerà a promuovere e estendere questa iniziativa su tutto il territorio cittadino. Il progetto coinvolge un gruppo di imprese che si sono rese disponibili a investire sui giovani, offrendo opportunità di formazione e supporto nel percorso verso l’occupazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui