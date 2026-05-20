Formazione e orientamento al lavoro Aurigemma punta sul progetto Noi Point | Un pool di imprese è pronto a investire sui giovani
Un anno fa è stato avviato il progetto “Noi Point” a Borgo Ferrovia, un’iniziativa rivolta alla formazione e all’orientamento al lavoro dei giovani. L’assessore comunale ha annunciato che, una volta in Consiglio, si impegnerà a promuovere e estendere questa iniziativa su tutto il territorio cittadino. Il progetto coinvolge un gruppo di imprese che si sono rese disponibili a investire sui giovani, offrendo opportunità di formazione e supporto nel percorso verso l’occupazione.
“Circa un anno fa, a Borgo Ferrovia, è partito il progetto ‘Noi Point’, un’iniziativa che, una volta in Consiglio Comunale, mi impegnerò a diffondere e replicare su tutto il territorio della nostra città”.Giuseppe Aurigemma, candidato in Consiglio Comunale con la lista “Avellino Città Pubblica” a. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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