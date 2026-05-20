Forbidden Fruit anticipazioni dal 23 al 29 maggio | Halit nasconde un segreto

La settimana dal 23 al 29 maggio porta su Canale 5 nuovi sviluppi per i fan di Forbidden Fruit, la serie turca ormai consolidata nel daytime. Tra le puntate in programma, Halit mantiene nascosto un segreto che potrebbe influenzare le vicende dei personaggi principali. La narrazione si concentra sulle tensioni e sui misteri che coinvolgono i protagonisti, con alcuni momenti di suspence che catturano l’attenzione degli spettatori. Le anticipazioni indicano che le scene più intense si svolgeranno nelle prossime puntate.

La settimana dal 23 al 29 maggio porta su Canale 5 nuovi colpi di scena per i fan di Forbidden Fruit, la dizi turca ormai diventata un appuntamento fisso del daytime. Tra sacrifici familiari, segreti economici e appuntamenti disastrosi, le trame si fanno sempre più intricate. La serie continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle 14:10, con un appuntamento speciale il giovedì sera in prime time, e tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming su Mediaset Infinity. Al centro di questa settimana c’è soprattutto la situazione finanziaria di Halit, che nasconde molto più di quanto voglia far credere. Il figlio Erim, preoccupato... 🔗 Leggi su Tutto.tv

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