Fondi e memoria del Novecento Così si racconta la democrazia

Negli ultimi decenni si è sviluppato un dibattito sulla funzione della memoria storica nel rafforzare i principi democratici. Si sostiene che la memoria funzioni come un’“infrastruttura democratica”, contribuendo a consolidare la cittadinanza, promuovendo la partecipazione e accrescendo la consapevolezza civile. Questa riflessione si inserisce in un periodo caratterizzato da guerre, tensioni internazionali e l’affiorare di nuovi autoritarismi. La discussione si concentra su come preservare e valorizzare i ricordi del Novecento per mantenere vive le conquiste democratiche.

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La memoria come " infrastruttura democratica ", capace di rafforzare cittadinanza, partecipazione e coscienza civile soprattutto in un tempo segnato da guerre, tensioni internazionali e nuovi autoritarismi. È il significato politico e culturale che Alice Parma, vice capogruppo del Pd in Regione Emilia-Romagna, attribuisce ai progetti finanziati attraverso il bando regionale 2026 dedicato alla storia e alla memoria del Novecento. Un investimento complessivo da oltre 400mila euro che coinvolge anche il territorio riminese con una serie di iniziative tra ricerca storica, archivi, percorsi educativi e narrazioni audiovisive. "Per la provincia di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fondi e memoria del Novecento . Così si racconta la democrazia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video «Così recuperiamo la memoria di una valle daltri tempi» Sullo stesso argomento Leggi anche: Parlamento, opposizione e propaganda: così si indebolisce la democrazia Storia e memoria del Novecento, dalla Regione oltre 400mila euro: ecco i progetti finanziati nel riminese“I progetti finanziati con oltre 400 mila euro dalla Regione Emilia-Romagna nell’ambito del bando 2026 dedicato alla storia e alla memoria del... Al CRO , finanziata grazie ai fondi raccolti con le donazioni di familiari e amici e ai proventi del libro ‘ ’' cro.sanita.fvg.it/it/news/2026/b… x.com Storia e memoria del Novecento, dalla Regione oltre 400mila euro: ecco i progetti finanziati nel rimineseUn investimento concreto e un presidio democratico che parla alle giovani generazioni, afferma Alice Parma, vice capogruppo del Pd in consiglio regionale ... riminitoday.it Resistenza e Memoria. Fondi, dietrofront del ministro Giuli: Nessun taglioAccogliamo con piacere la notizia della decisione del ministro della Cultura Alessandro Giuli di ripristinare i fondi agli enti memoriali legati alla Resistenza e all’antifascismo dei quali, a fine ... ilrestodelcarlino.it